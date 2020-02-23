Türk Telekom'a "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'a 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülü - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom'a "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülü

14 dakika önce

Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli eurobond işlemi ile "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom'a

Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli eurobond işlemi ile "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom, Bono, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:13 
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