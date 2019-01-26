Son Dakika Haberleri: Türk Telekom - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53

Türk Telekom - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53

1 saat önce

SALON: AnkaraHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serhat Büker, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluTÜRK TELEKOM: Landesberg 11, Ender Arslan 9, Metin Türen 3, Campbell 15, Stimac 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 10, Redding 9, Kaya Peker 8, Fikret Can Akın, Polat Kaya 3ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR...

Türk Telekom - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53, System.String[]


SALON: Ankara

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serhat Büker, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TÜRK TELEKOM: Landesberg 11, Ender Arslan 9, Metin Türen 3, Campbell 15, Stimac 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 10, Redding 9, Kaya Peker 8, Fikret Can Akın, Polat Kaya 3

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Etou 14, Şafak Edge, Alp Karahan 9, Bora Hun Paçun 6, Uğur Dokuyan 5, Wilbekin 6, Edogi 9, Burak Eşlik 4, Tevfik Akdamar

1'İNCİ PERİYOT: 23-13

DEVRE: 43-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-45

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Türk Telekom evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 76-53 mağlup etti. Maçın en skorer ismi attığı 15 sayıyla Türk Telekom'dan Campbell oldu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

Zafer Yılmaz, basketbol, Türk Telekom, Sakarya, Spor
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