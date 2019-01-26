Türk Telekom - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53

SALON: AnkaraHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serhat Büker, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluTÜRK TELEKOM: Landesberg 11, Ender Arslan 9, Metin Türen 3, Campbell 15, Stimac 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 10, Redding 9, Kaya Peker 8, Fikret Can Akın, Polat Kaya 3ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR...





SALON: Ankara



HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serhat Büker, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



TÜRK TELEKOM: Landesberg 11, Ender Arslan 9, Metin Türen 3, Campbell 15, Stimac 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 10, Redding 9, Kaya Peker 8, Fikret Can Akın, Polat Kaya 3



ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Etou 14, Şafak Edge, Alp Karahan 9, Bora Hun Paçun 6, Uğur Dokuyan 5, Wilbekin 6, Edogi 9, Burak Eşlik 4, Tevfik Akdamar



1'İNCİ PERİYOT: 23-13



DEVRE: 43-27



3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-45



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Türk Telekom evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 76-53 mağlup etti. Maçın en skorer ismi attığı 15 sayıyla Türk Telekom'dan Campbell oldu. - Ankara

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep Maçının Hakemi Zorbay Küçük, Günay Güvenç'in Üstüne Yürüdü!

Galatasaray, Göztepe'ye Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Sunderland 'Tıl I Die Belgesiyle Adını Duyuran Josh Maja, Borduaux'ya Transfer Oldu

Kayserispor, Bursaspor'la 1-1 Berabere Kaldı