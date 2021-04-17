Türk Telekom "akıllı şehircilik" ile Türkiye'nin kaynaklarını koruyor

Türk Telekom, yüksek tasarruflu yeni nesil iletişim teknolojileriyle çok sayıda şehre hizmet sunarken, akıllı şehircilik alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin kaynaklarını korurken sürdürülebilir topluma katkı sağlıyor.

Türk Telekom, Verimlilik Haftası'na ilişkin yaptığı açıklamada bu konudaki çalışmalarını paylaştı.

Buna göre, şirket, hayata geçirdiği "Yeni Nesil Şehir Platformu" ile ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında hali hazırda 9 ilde 50'den fazla hizmet sunuyor; belediyelere sağladığı akıllı çözümleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya tüm alanlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

Türk Telekom, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin raporuna göre dünyada son yıllarda elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer alıyor. Yeni nesil iletişim teknolojileriyle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelen şirket, temiz ve milli enerjiye de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini sistematik olarak azaltan Türk Telekom, ilkini 2021 içinde yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporuyla, çevresel ve sosyal fayda üretme alanındaki performansını düzenli aralıklarla açıklamaya hazırlanıyor.

Şirket, insanı odağına alan "herkes için erişilebilir iletişim" prensibi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini değerli hissettirmeyi amaçlıyor. Sürekli enerji imkanı bulunmayan, bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştırmak da kurumun hedefleri arasında. Bu sayede, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin de iletişim hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmaları sağlanacak.

Türk Telekom'un sürdürülebilirlik alanında odaklandığı 4 ana konu

Türk Telekom'un sürdürülebilirlik alanında odaklandığı 4 ana konu şu şekilde sıralanıyor:

"Sabit ve mobil şebekelerde elektrik tüketimini düşürmek. Yeni nesil iletişim teknolojilerinin hem birçok sektörde hem de bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak, sürdürülebilir topluma hizmet etmek. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumda özellikle kadınları, görme engellileri ve dezavantajlı grupları destekleyip fırsat eşitliği sunmaya yönelik kalıcı adımlar atmak ve itici güç oluşturmak. Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusunda yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam etmek."