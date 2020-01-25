Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi deprem bölgesine hareket etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi deprem bölgesine hareket etti - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi deprem bölgesine hareket etti

6 saat önce

Türk Telekom, Arama ve Kurtarma Ekibinin (TTAKE), AFAD'ın daveti üzerine deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi deprem bölgesine hareket etti, System.String[]

Türk Telekom, Arama ve Kurtarma Ekibinin (TTAKE), AFAD'ın daveti üzerine deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Türk Telekom'un, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrası iletişimin kesintisiz devam etmesi için Genel Müdürlükte ve bölgede kriz masaları kurarak çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Türk Telekom'un, 2010 yılında oluşturulan Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibini (TTAKE) de bölgeye sevk ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TTAKE, meydana gelebilecek doğal afet ve kazalarda arama kurtarma gerektiren her türlü durumda olayın gerçekleştiği noktaya, gerektiğinde kullanılmak üzere alınmış, hazır durumda bekletilen alet-edevatlarla, AFAD ile koordineli bir şekilde olay yerine çok hızlı bir şekilde ulaşarak arama ve kurtarma çalışmalarını yürütüyor. TTAKE merkezi Ankara Türk Telekom Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sadece Telekom çalışanlarından, gönüllülük esasıyla bir araya getirilmiş bir yapılanmadır."

Türk Telekom, Deprem, Elazığ, AFAD, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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