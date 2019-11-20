Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Avrupa'da fırtına gibi
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Türk Telekom Avrupa'da fırtına gibi

6 saat önce

Torun kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 32-20 önde geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 55-44 üstünlükle gitti.

Türk Telekom Avrupa'da fırtına gibi, System.String[]

Torun kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 32-20 önde geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 55-44 üstünlükle gitti.


Son periyoda 79-58 önde giren lacivert-beyazlılar, rakibini 95-73 mağlup etti ve beşinci galibiyetini aldı.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:51 
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