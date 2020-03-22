Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek verdi.

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