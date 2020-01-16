Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Gruptan çıkmayı garantiledik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: 'Gruptan çıkmayı garantiledik' - Son Dakika Spor

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Gruptan çıkmayı garantiledik"

57 dakika önce

Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, BAXI Manresa maçının her açıdan zor bir maç olduğunu belirterek, "Bu galibiyetle FIBA Şampiyonlar Ligi'nin bitimine 4 hafta kala gruptan çıkmayı garantilemiş durumdayız.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören:

Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, BAXI Manresa maçının her açıdan zor bir maç olduğunu belirterek, "Bu galibiyetle FIBA Şampiyonlar Ligi'nin bitimine 4 hafta kala gruptan çıkmayı garantilemiş durumdayız. BAXI Manresa'yı 6 sayıyla yenerek averajı da almış bulunuyoruz. Hedefimiz artık grupta ilk iki sırayı alarak bundan sonraki turlarda saha avantajına sahip olmak." diye konuştu.


Hastalıklar ve sakatlıklar nedeniyle BAXI Manresa'nın bambaşka bir kadroyla sahaya çıktığını aktaran Gören, "İspanya liginin son 6 maçını kazanmış son derece deneyimli iyi bir antrenöre sahip ve kazanma alışkanlığıyla gelen bir takım. Son gün kadroyla ilgili bilgimiz oldu onlara da 'geçmiş olsun' diyorum, 4-5 eksik önemli bir eksiklik. Maçın başı itibarıyla avantaj olmadı, hazırlıksız yakalandık. İlk yarı 3 sayı çizgisinin arkasından yediğimiz 9 tane isabet başımıza biraz dert oldu. İkinci yarı normal oyun planımıza dönünce daha dengeli bir basketbol oynamaya başladık. Bu da bize ikinci yarıda geriden gelip istediğimiz sayıyla maçı kazanmamıza sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.


Başkentte taraftarların özlenen şekilde takımlarına destek verdikleri, güzel bir atmosfer yaşadıklarını dile getiren Burak Gören, şunları kaydetti:


"Trübünlerde gerçekten bizi muhteşem destekleyen bir seyirci vardı. Belki de bu sene için en yüksek seyirci sayısına da ulaştık. Özellikle bu maçın kazanılmasında ikinci yarıda yaptığımız baskıyla birlikte savunmayı canlandırma açısından bize çok büyük destek oldu seyirciler. Ankara seyircisi de gerçek gücünü bugün gösterdi. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten inanılmaz bir atmosfer oldu. Son yıllarda Ankara'da özlediğimiz bir geceyi yaşadık. Bundan sonraki maçlarda daha da kalabalık olacağımızı ümit ediyorum."


Grupta liderlik için 3 takım ile çekiştiklerini vurgulayan Gören, "Oluşabilecek her türlü ikili averajda avantajı yakaladık. Daha 3 maçımız var ikisi deplasmanda, A Grubu çok zor bir grup, belki de en zor ve rekabetçi grup. Burada grup liderliği hedefini yakalıyor olmak, bizim adımıza Ankara basketbolu adına Türk Telekom adına çok önemli bir şey. Biz üç senedir ektiğimiz tohumların bugün yeşerdiğini gördük bundan dolayı da çok mutluyuz." şeklinde konuştu.


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Türk Telekom, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:42 
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