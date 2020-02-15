Türk Telekom Başantrenörü Gören:

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, " Ankara'ya kupa getirmek istiyorduk" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, " Çok üzgünüz. Final şansını, belki de kupayı kazanma şansını küçük şeylerle kaybettik. Geçen sezonda son 4'e kalıp yarı finalde Fenerbahçe ile oynamıştık. Bu maçın hemen hemen aynısı başımıza gelmişti. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Başından sonuna kadar belirli noktalarda hep bir üstünlük, bunu sadece skor üstünlüğü olarak söylemiyorum oyun üstünlüğü de elimizdeydi. Oyunu da çok iyi şekilde kontrol etmeyi başarabildik. Ankara'ya kupa getirmek istiyorduk. Bugünde çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Ama Türk Telekom Basketbol adına dolu taraftan da bakmak lazım. Bu şekilde üst seviyedeki takımlara karşı alınan mağlubiyetlerden sonra. Ligde ikinci senemiz. Alt ligden geldiğimizden bu yana Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyoruz ve finale kalmayı son toplarda kaybediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA