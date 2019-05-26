Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz saha dışına çıkarıldı
6 saat önce
Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz 3. periyodun sonunda pota arkasında bulunan Fenerbahçe taraftarının bulunduğu yöne doğru tehditkar bir şekilde koştuğu için saha dışına çıkarıldı.
Türk Telekom
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:41 Kaynak: İHA
Başkanı Tahsin Yılmaz
3. periyodun sonunda pota arkasında bulunan Fenerbahçe
taraftarının bulunduğu yöne doğru tehditkar bir şekilde koştuğu için saha dışına çıkarıldı. Ankara
Spor Salonu'nda Tahincioğlu Basketbol Ligi çeyrek final play off maçında Türk Telekom, Fenerbahçe'yi 88-85 mağlup etti. Müsabaka esnasında saha içerisindeki koltuklarda maçı izleyen Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz 3. periyodun sonunda Fenerbahçe taraftarının üzerine tehditkar bir şekilde koştuğu için saha içi yetkililerince sahadan çıkarıldı. - ANKARA
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