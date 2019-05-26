Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz saha dışına çıkarıldı

Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz saha dışına çıkarıldı

6 saat önce

Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz 3. periyodun sonunda pota arkasında bulunan Fenerbahçe taraftarının bulunduğu yöne doğru tehditkar bir şekilde koştuğu için saha dışına çıkarıldı.

Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz saha dışına çıkarıldı, System.String[]
Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz 3. periyodun sonunda pota arkasında bulunan Fenerbahçe taraftarının bulunduğu yöne doğru tehditkar bir şekilde koştuğu için saha dışına çıkarıldı.

Ankara Spor Salonu'nda Tahincioğlu Basketbol Ligi çeyrek final play off maçında Türk Telekom, Fenerbahçe'yi 88-85 mağlup etti. Müsabaka esnasında saha içerisindeki koltuklarda maçı izleyen Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz 3. periyodun sonunda Fenerbahçe taraftarının üzerine tehditkar bir şekilde koştuğu için saha içi yetkililerince sahadan çıkarıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:41 Kaynak: İHA
Ankara, Fenerbahçe, Tahsin Yılmaz, Türk Telekom, Spor
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