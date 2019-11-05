Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Basketbol Takımı, İspanya deplasmanında
Son Dakika Spor Türk Telekom Basketbol Takımı, İspanya deplasmanında

Türk Telekom Basketbol Takımı, İspanya deplasmanında

6 saat önce

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Türk Telekom, yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Türk Telekom Basketbol Takımı, İspanya deplasmanında, System.String[]

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Türk Telekom, yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Manresa kentindeki Pavello Nou Congost'ta oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk 3 maçını da kazanan Türk Telekom lider durumda bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi olan BAXI Manresa ise 3. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendi müsabakalarını unutup başpehlivanın güreşini izlediler
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:14:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Basketbol Takımı, İspanya deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]