Türk Telekom Basketbol Takımı, İspanya deplasmanında

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Türk Telekom, yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Manresa kentindeki Pavello Nou Congost'ta oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk 3 maçını da kazanan Türk Telekom lider durumda bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi olan BAXI Manresa ise 3. sırada yer alıyor.