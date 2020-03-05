Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78 - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78 - Son Dakika Spor

Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78

6 saat önce

İki galibiyet alanın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede 2'nci maç, 11 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78, System.String[]

İki galibiyet alanın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede 2'nci maç, 11 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.


SALON: Ankara


HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Marisic (Sırbistan)


TÜRK TELEKOM: Campbell 27, Enes Taşkıran, Johnson 16, Wiltjer 9, Fall 17, Muhammed Baygül 8, Şafak Edge 3, Kadji 9, Metin Türen, Polat Kaya, Efe Beşok


BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: İsmet Akpınar 12, Birkan Batuk 3, Gotcher 16, Djurisic 15, Oğuz Savaş 12, Burak Yıldızlı 14, Ömer Utku Al 6, Can Turgut, Sabahattin Can Göndür, Çağdaş Kayabaşı


1'İNCİ ÇEYREK: 28-23


İLK YARI: 45-42


3'ÜNCÜ ÇEYREK: 67-59

Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:28 
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