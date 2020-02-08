Türk Telekom, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi platformuna üye oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Telekom, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi platformuna üye oldu - Son Dakika

Türk Telekom, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi platformuna üye oldu

6 saat önce

Sürdürülebilirlik alanında önemli projelere imza atan Türk Telekom, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna üye oldu.

Türk Telekom, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi platformuna üye oldu, System.String[]

Sürdürülebilirlik alanında önemli projelere imza atan Türk Telekom, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna üye oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom tarafından, 9 bin 500'ün üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact'e üyelik gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi ve gönüllü liderlik platformu olan UN Global Compact'e katılan Türk Telekom, 160'ın üzerinde ülkede neredeyse her sektör ve büyüklükte şirketin temsil edildiği geniş bir ağa verdiği taahhütle dahil oldu.

Türk Telekom bu üyelikle birlikte insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarının belirlendiği UN Global Compact'in 10 ilkesini benimseyerek şirketin strateji ve operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale getirmek için gönüllülük esasıyla çalışacağını ilan etti. Katılımcı üye olarak Türk Telekom, her yıl söz konusu 10 ilkeyi şirket bünyesinde nasıl uygulamaya koyduğunu açıklayan bir ilerleme raporu da yayınlayacak.

UN Global Compact üyeliği ile Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da bir üst basamağa taşıyor. Şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dahil olan Türk Telekom, şimdiye kadar enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması amacıyla sürdürülebilirlik alanında pek çok projeyi hayata geçirdi.

Türk Telekom, hızla artan müşteri sayısı ve bant genişliğine rağmen elektrik tüketimini dünyada son 4 yıldır bir önceki yıla göre düşüren nadir operatörler arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler, Türk Telekom, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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