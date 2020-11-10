Türk Telekom, Bosna Hersek deplasmanında Igokea'yla karşılaşacak
10.11.2020 09:53
Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında yarın Bosna Hersek ekibi Igokea'ya konuk olacak.
Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında yarın Bosna Hersek ekibi Igokea'ya konuk olacak.
Laktasi şehrindeki SD Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Grubundaki ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı Ankara'da 98-94 yenen Türk Telekom, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçı da kazanan mavi-beyazlılar, Bosna Hersek deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
Igokea ise gruptaki ilk maçında Fransa'da Limoges'a 80-75 yenildi.
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