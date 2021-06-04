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3 yılda 18 ton elektronik atık dönüştürüldü - Son Dakika

3 yılda 18 ton elektronik atık dönüştürüldü

04.06.2021 12:55
3 yılda 18 ton elektronik atık dönüştürüldü, System.String[]

Türk Telekom çalışanları son 3 yılda yaklaşık 18 ton elektronik atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Türk Telekom çalışanları son 3 yılda yaklaşık 18 ton elektronik atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan atıklarla 1107 metreküp depolama alanı, 11 bin 250 metreküp su, 1 milyon 848 bin 485 kWh enerji tasarrufu sağlandı ve 65 bin 418 kilo sera gazının doğaya salınımı engellendi" dedi.

Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında Türkiye'ye örnek niteliğinde sonuçlar elde ettiğini duyurdu. Türk Telekom çalışanlarının düzenlediği 'E-Atık Topluyoruz, Doğayı Koruyarak Yeniliyoruz' kampanyası ile son üç yıllık dönemde yaklaşık 18 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderildi. Toplanan atıkların üstün zekalı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanması sağlandığı kaydedildi. Dönüşümden elde edilen gelir ile 55 çocuğun eğitimine katkı verildiği ve Türk Kızılay kurumuna da bağış yapıldığı bildirildi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, STRATEJİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"

Dünya Çevre Günü'ne yönelik açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom'un sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında atık yönetimine ilişkin kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Önal, atık yönetim stratejileri doğrultusunda doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçmeyi ve üretilen atıkları, çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkararak ekonomi için bir girdiye dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade etti. Önal, küresel ölçekte öncelikli bir politika hedefine dönüşen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının bu stratejinin temelini oluşturduğunu kaydetti. Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) raporlama yapan Türk Telekom'un üretilen karbon miktarının azaltılmasına yönelik yürüttüğü projelere de dikkat çeken Ümit Önal, bu projeler sayesinde emisyon miktarlarını azaltarak hava kirliliğinin önüne geçildiğine ve yeşil enerji kullanım oranının artırıldığına da vurgu yaptı.

TÜRK TELEKOM ATIKLARIN ÇEVREYE ZARAR VERMESİNİ ÖNLÜYOR

Türk Telekom çalışanlarının gönüllü katılımıyla başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' etkinlikleri kapsamında çöplerin türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı. Projeye ilişkin detaylar veren Önal şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom olarak insanı merkezimize alarak dokunduğumuz herkesi 'Değerli Hissettirmek' gayesiyle toplum ve çevre için iyilik ve fayda üretmeyi sürdürülebilirlik stratejimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Türk Telekom iş yerlerimizde Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018-2019-2020 yıllarında elde edilen sonuçlara göre 26 ton cam atık geri dönüşümü ile 31 kilogram ham madde tasarrufu sağlandı. 340 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 5 bin 780 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 13,7 ton atık metal geri dönüşümü ile 18 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı. 77 ton atık plastik geri dönüşümü ile 190 bin 672 litre petrol tasarrufu sağlandı. Ayrıca 1107 metreküp depolama alanı, 11 bin 250 metreküp su, 1 milyon 848 bin 485 kWh enerji tasarrufu oluştu ve 65 bin 418 kilo sera gazının doğaya salınımı engellendi."

"ELEKTRİKTE YAKLAŞIK YÜZDE 40, SULAMADA YÜZDE 30'A VARAN TASARRUF SAĞLANDI"

Türk Telekom'un kağıt tüketimini ve kurumsal karbon ayak izini azaltmak amacıyla e-fatura kullanan müşteri oranını artırmayı hedeflediğini belirten Önal, "Türk Telekom ait bin 700'ü aşkın lokasyonda güneş enerjisi sistemi kullanıldı  ve bu sistem, toplam 2,35 MW civarındaki kurulu gücü ile enerji üreterek karbon salınımının azaltılmasını sağladı. 2020 yılında e-fatura kullanımı sayesinde Türk Telekom'un çevreye sağladığı katkı yaklaşık 54 bin ağaca, 13 milyon kWh enerji ve 101 bin metreküp su tasarrufuna tekabül etti. Türk Telekom'un birçok farklı şehirde, yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirdiği 'Yeni Nesil Şehirler' projesi kapsamında yeni nesil enerji uygulamaları sayesinde bu şehirlerde elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf sağlandı. Yeni nesil ulaşım uygulamaları ile trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, yakıtta yaklaşık yüzde 30 tasarruf elde edildi ve bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salınımının yaklaşık yüzde 25 azaltılması sağlandı. Çevreye verdikleri katkılardan ötürü tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


3 yılda 18 ton elektronik atık dönüştürüldü

geri dönüşüm, Türk Telekom, Ümit Önal, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 3 yılda 18 ton elektronik atık dönüştürüldü - Son Dakika Ekonomi


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