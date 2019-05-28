Türk Telekom çalışanları hipertansiyona karşı koruma altında
3 saat önce
Türk Telekom, Dünya Hipertansiyon Günü'nde çalışanlarını daha sağlıklı bir geleceğe hazırlamak adına önemli bir projeye imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:14 Kaynak: Bültenler
Türk Telekom ve Kardiyovasküler Akademi Derneği işbirliği ile Ankara Genel Müdürlük Kampüsünde Tansiyon Tarama Programı gerçekleştirildi.
Türk Telekom, yüksek kan basıncından kaynaklanan önlenebilir hastalıklar arasında yer alan inme, kalp, böbrek gibi hastalıklara dikkat çekmek ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla Kardiyovasküler Akademi Derneği işbirliği ile Ankara Genel Müdürlük Kampüsü'nde Türk Telekom çalışanları için tansiyon tarama programı gerçekleştirdi. İlk kez bu kadar büyük çaplı bir taramanın yapıldığı programda yaklaşık 20 hekim görev aldı. Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkanı Başkanı Prof. Dr. Oktay Ergene, Doç. Dr. Berkay Ekici ve Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kırbaş'ın destekleriyle gerçekleştirilen tarama programıyla, Kardiyoloji doktorları 1000'e yakın Türk Telekom çalışanını muayene etti.
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