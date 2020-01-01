Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi - Son Dakika

Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi

6 saat önce

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Erzurum-Pasinler kara yolunda, zorlu kış şartlarında fiber altyapı çalışmaları sürdüren Türk Telekom ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla çalışanlarla birlikte girdi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Erzurum- Pasinler kara yolunda, zorlu kış şartlarında fiber altyapı çalışmaları sürdüren Türk Telekom ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla çalışanlarla birlikte girdi.

Soğuk havanın etkili olduğu arazide görevlerini zor şartlarda sürdüren ekiplerle bir süre zaman geçiren Önal, yeni yılda başarı dileklerinde bulundu.

Önal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Telekom'un başarı çıtasının her geçen gün yükseldiğini aktardı.

Türk Telekomun'un Türkiye'deki fiber altyapının yüzde 80'inde imzasının bulunduğunu ifade eden Önal, İzmir'den Ağrı'ya, Trabzon'dan Hatay'a tüm Türkiye'yi birbirine bağladıklarını belirtti.

Önal, Türk Telekom personelinin 47 milyonu aşkın aboneye en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Önal, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yapıldı. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdık. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı. Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz."

Önal, ziyaretin ardından, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi

Türk Telekom, Ümit Önal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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