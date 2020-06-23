Türk Telekom, Can Korkmaz'ı transfer etti - Son Dakika

Türk Telekom, Can Korkmaz'ı transfer etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

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Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray Doğa Sigorta'da görev alan Can Korkmaz'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Can Korkmaz." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyun kurucuyu renklerine bağlayan Türk Telekom, böylece ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini daha önce uzatan başkent temsilcisi, iç transferde ise Muhammed Baygül ile yeniden anlaşmıştı.

Türk Telekom, yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türk Telekom, Can Korkmaz, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:07 Kaynak: AA

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