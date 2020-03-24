Türk Telekom CEO'su Önal: "10 günde toplamda 100 bin internet bağlantısı yapıldı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom CEO'su Önal: '10 günde toplamda 100 bin internet bağlantısı yapıldı' - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom CEO'su Önal: "10 günde toplamda 100 bin internet bağlantısı yapıldı"

6 saat önce

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "10 günde toplamda 100 bin internet bağlantısı yapıldı.

Türk Telekom CEO'su Önal:

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "10 günde toplamda 100 bin internet bağlantısı yapıldı. Sağlık çalışanlarına bedava 5 GB internet ve 500 dakika sağlayacağız" dedi.


Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile Genel Müdür Yardımcıları Ali Gürsoy ve Yusuf Kıraç, gerçekleştirdikleri online basın toplantısı ile uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve internet trafiği hakkında bilgiler verdi.


"Sağlık çalışanlarına bedava 5 GB internet ve 500 dakika sağlayacağız"


32 bin çalışan ile saha olduklarını belirten Ümit Önal, "Çalışanların bir kısmının evden bir kısmının saha çalışıyor. Çağrı merkezlerinde çalışanların yüzde 82'sinin evden çalışma modeline geçtik. Sağlık çalışanlarına bedava 5 GB internet ve 500 dakika sağlayacağız. Salgın sürecinde 10 günde toplamda 100 bin internet bağlantısı yapıldı. Fatura ödemesinin ertelenmesiyle ilgili talep almadık. Gerekirse ilgili bakanlar ve 3 operatör bir araya gelip gerekeni yaparız. Taşın altına elimizi koymakla ilgili herhangi bir tereddüdümüz yok " dedi.


Koronavirüse yakalanan hastaların GPS ile izlenmesi ilgili soruya cevap veren Önal, "Denetleyici kurullar böyle karar alırsa bu konuda kimi teknolojiye sahibiz. Bunda sınırlı erişim söz konusu olur. Bu hastalar savcılık ve mahkeme kararı ile izlenebilir. Normal şartlarda telekom yetkililerinin erişim hakkı yok" şeklinde konuştu.


"Sabit internette trafik yüzde 30 oranında attı"


Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç Türkiye'deki trafiğin en fazla kullanıldığı sitelerin sırasıyla Youtube (yüzde 30), Facebook yüzde 20, geri kalan kısmın Netflix ve diğer mecralar olduğunu açıkladı. Kıraç "İnternette trafik yüzde 30 oranında attı. MEB'in Eğitim Bilişim Ağı (EBA) yönündeki trafiği beklenin biraz altında. Kapasitemiz çok yüksek olduğu için artan yoğunluk müşterilerimizin bağlantılarını etkilemedi diyebiliriz. Şu anda en yüksek bağlantı taleplerinin olduğu sürelerde dahi kapasitemizin yüzde 50 sini kullanıyoruz. Son 2 yılda 2.4 milyon milyon haneye yüzde 70 'i fiber olmak üzere İnternet bağlantısı sağladık. Her gün 3 ila 4 bin haneye İnternet ulaştırıyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Türk Telekom, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:51 Kaynak: İHA

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