Türk Telekom CEO'su Önal: "MEB'in uzaktan eğitim trafiğini yönetebiliriz" - Son Dakika

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim trafiğini yönetebileceklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl marttan itibaren uzaktan eğitimi yaşadık. Daha önceki eğitim sürecini sağlıklı şekilde yürüttük. Bu yıl aynı ölçek ve yoğunluktaki trafiği yöneteceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Türk Telekom, 2020 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını, Önal'ın yanı sıra Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıkladı.

Önal, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şirketin yılın ilk yarısında halk arzdan bu yana görülen en yüksek net kara ulaşmasına değinen Önal, "Finansal giderlerimizde özellikle açık pozisyonumuzdan döviz riskine maruz kalan pozisyonumuzu artık azalttık. Bunun net kara yansıması çok etkileyici oldu. ARPU büyümesi, abone büyümesi daha etkin opex (faaliyet giderleri) yönetimi, aynı zamanda finansal operasyonlarda da daha az kur riskine maruz kalmış finansal giderler... Bunların hepsi yüksek karlılığa hizmet etti." ifadelerini kullandı.

"Sabit ürünlere olan talep mobil ürünlere oranla daha önde"

Pandemi etkisiyle sabit ürünlere olan talebin mobil ürünlere oranla daha önde olduğunu bildiren Önal, dünyadaki trendin de bu yönde ilerlediğini ve bütün iletişim ürünlerine talep olduğunu söyledi.

Önal, şöyle devam etti:

"Eğlence tarafına baktığınızda Tivibu'ya da talep var. Abone kazanımı bütün ürünlere homojen bir şekilde dağılıyor. Daha önce yatırım konusunda iştahlı olduğumuzu söylemiştik. Yatırımlarımızın geri dönüşünün hızlı oluşu bizi yatırım yapma konusunda iştahlandırıyor. Yüzde 20 yatırım/gelir oranımız var. Türkiye'nin fiberleşmesi, internet penetrasyonunun artırılması, bununla birlikte yüksek hızlı internetle tanıştırılması şeklinde merkeze alan ve aynı şekilde swap yaparak mevcuttaki mobil sahalarımızı bir taraftan 5G'ye hazır edecek şekilde yatırımlarımız devam ediyor."

"Bakırların fibere dönüşümü de hızlıca devam ediyor"

Fiber tarafında da gelişmeler olduğunu aktaran Önal, "Fiber erişim kapsamamız yüzde 80'lerde. Bu yüzde 80'nin bir kısmı saha dolabına kadar fiber, bir kısmı eve kadar fiber... Fiberleşme, toplam abonemiz içinde yüzde 40'lara dayandı. Bakırların fibere dönüşümü de hızlıca devam ediyor. Yatırımların geri dönüşü ve elde ettiğimiz sonuçlar bizi iştahlandırıyor." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nda GSM operatörlerinde yaşanan sorunlar

Ümit Önal, Ramazan Bayramı'nda GSM operatörlerinde yaşanan sorunlarla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) nezdinde bir soruşturma yürütüldüğünü aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Bu tür durumlarda bir çağrının başladığı yer var, bir de çağrının sonlandığı yer var. Çağrı başladığında ve başka bir operatör aranıyorsa o çağrıda çağrıyı karşılayan operatörün yeteneği, yetkinliği, kapasitesi, o çağrının da başarısının birincil şartı. Bizden başlamayan bütün çağrılara mükemmel şekilde cevap verdik. Bizden bütün çağrılar mükemmel bir şekilde başladı. Bununla ilgili bir operatör 'sorun bizden değil' şeklinde, benim sonradan pişman olduklarını zannettiğim bir açıklama yaptı. Diğer operatörümüz de 'bizden değil' dedi. Son olarak biz de 'bizden değil' demeseydik ihale bize kalacaktı. BTK nezdinde başlayan bir soruşturma var. Çok yorum yapmadan soruşturmanın sonuçlarını beklemenin, sonuca göre yorum yapmanın hakkaniyetli olacağını düşünüyorum."

" MEB'in geçtiğimiz yılki yoğunluğunu yönetebiliriz"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sürecine ilişkin altyapıda yapılan çalışmalar ve sürece ilişkin de bilgi veren Önal, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl marttan itibaren uzaktan eğitimi yaşadık. Daha önceki eğitim sürecini sağlıklı şekilde yürüttük. Bu yıl aynı ölçek ve yoğunluktaki trafiği yöneteceğimizi düşünüyoruz. Eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğini göz önünde bulundurarak o zaman yeniden değerlendirmemiz lazım. Biz MEB'in geçtiğimiz yılki yoğunluğunu yönetebiliriz.

Diğer yandan, bir video konferans uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu binamızda birçok yeni girişimi destekliyoruz. Bizim bir TT Ventures şirketimiz, bir de pilot uygulamamız var. Oyun alanında da, sosyal medya alanında da diğer operatörler gibi bizler de çalışmaktayız."

"Bugün erken olabilecek ama paylaşmak için heyecanlandığımız çalışmalarımız var"

Türk Telekom CEO'su Önal, abone sayısının ve karın artmasının istihdama etkisine ilişkin sorulara, "Bugün 34 bin çalışandan bahsediyoruz. İhtiyaç arttıkça karşılanması noktasında altyapı çalışmaları için çalıştığımız iş ortakları üzerinden, hem de özellikle saha ekibi olmak üzere istihdam çalışmalarımız da artıyor. Özellikle yeni teknoloji ve buluşlara ulaşmak için de yeni istihdamlar sağlıyoruz. Bir taraftan emeklilik programı ile her yıl birtakım arkadaşlarımızla vedalaşırken, daha fazla insanı Start gibi uygulamamızla her yıl sayımızı artıracak şekilde planlıyoruz." yanıtını verdi.

Yatırım havuzundan yeni teknoloji şirketleri çıkarma konusunda dünya devleri ile ilerlediklerini aktaran Önal, "5 tane iştirakimiz var. Araştırma geliştirme şirketimiz Argela, entegratör şirketimiz İnnova, çağrı merkezi şirketimizi AssisTT, TT International ve SEBİT var. Doctor Turkey isimli sağlıkta ortağımız var. MentalUp var. ViraSoft var. Bugün erken olabilecek ama paylaşmak için heyecanlandığımız çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

"YÖK ile MEB'inkine benzer bir görüşmemiz oldu"

Ümit Önal, YÖK ile yapılan görüşmelere ve 1 milyon yazılımcı projesine yönelik sorulara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Pandemi döneminin etkilerinin yoğun olduğu mayısta YÖK ile MEB'inkine benzer bir görüşmemiz oldu. Üniversitede MEB gibi tek platform yok. Her okulun kendi formatı ve sistemi var. Bunların tek noktadan gitmesi durumunda daha etkin olacağımızı düşünerek kayıtsız da kalmamak adına ücretsiz GB vererek yönetmeye çalıştık.

1 milyon yazılımcı konusu ile ilgili İK Genel Müdür Yardımcılığı arasında iletişim ve uyum var. Bizler de istihdam ile ilgili süreci yakın yönettiğimizi söyleyebiliriz. İş sürekliliği ve kriz yönetimi başkanlığımız var."

"Türk lirası kredileri de tercih ediyoruz"

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan da Türk Telekom'un, borcunu azaltarak ilerlediğini söyledi.

Aktan, "Uzun vadeli borçlar yavaş yavaş kısaya düşmeye başlıyor. Kısa vadeli borçlarımızın toplam borçlara oranı yüzde 30'lar seviyesinde. Rahatlıkla karşılanacak seviyede önümüzdeki çeyreklerde daha da aşağı gelecek. Türk lirası kredileri de tercih ediyoruz. Çok sağlıklı bir trend olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Pandemiden bugüne 2 milyon 250 bin eve kurulum yaptık"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise 2 yıldır yaptıkları yatırımın karşılığını pandemi döneminde aldıklarını söyledi.

Pandemiden bugüne 2 milyon 250 bin eve kurulum yaptıklarını aktaran Kıraç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun yaklaşık 500 bini nakil... Bunu Türk Telekom ve diğer İSS'ler için yaptık. Gelen talebin yüzde 90'ını aynı anda karşıladık. Yüzde 5'ini 1-2 ay içinde, diğer yüzde 5'ini daha sonra... Türkiye'deki altyapının yaygınlığını ve güçlülüğünü gösteriyor. Bu, motivasyonumuzu daha da artırıyor. Önümüzdeki günlerde 2020, Türk Telekom için dönüşümün en hızlı olduğu yıl olacak. Baz istasyonlarımızın çoğuna fiber bağlayabiliriz. Ama biz trafiği gözlemleyerek ihtiyacımızın olduğu yerlerde çok düşük maliyetlerle geçebiliriz."