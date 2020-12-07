Türk Telekom CEO'su Önal: "Türkiye'nin geleceğini inşa etmek bize düşer" - Son Dakika

BELGİN YAKIŞAN MUTLU-HASAN ARSLAN - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, pandemi döneminde sabit genişbanttan mobile, TV'den dijital servislere kadar zengin ürün portföyleriyle hayatı eve sığdırdıklarını belirterek, "Türk Telekom iştiraklerinden de aldığı güçle yerli ve milli teknolojinin dönüşümünün temel omurgasında yer alacak çözümleriyle var olmaya devam edecek. Türkiye'nin geleceğini inşa etmek bize düşer diyor ve bunun için çalışıyoruz." dedi.

Ümit Önal, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen 2020'de Türk Telekom açısından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Tüm dünyada yıl başından itibaren pandeminin etkisinin görülmeye başladığını, mart ortalarından itibaren Türkiye'deki hayatın da olumsuz etkilendiğini anlatan Önal, salgının 2020'ye damgasını vurduğunu söyledi.

Önal, bu dönemde dijitalleşmenin önemi ve gerekliliğinin anlaşıldığından bahsederek, iş ve özel yaşamın sürdürülebilmesi noktasında kesintisiz iletişime ihtiyacın kendileri için önemli bir misyon haline geldiğini ifade etti.

Türk Telekom için 2020'nin beklentilerin üzerinde geçtiğini aktaran Önal, "Telekomünikasyon, pandeminin belirli ölçüde fırsatlar sunduğu bir sektör oldu. Biz özellikle sabit tarafta artan yeni bağlantı talepleri ve trafik artışını başarıyla yöneterek kesintisiz iletişimi sağlama konusundaki yetkinliğimizi ortaya koyduk. Bu başarı, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için yıllardan beri yaptığımız yatırımların doğal bir neticesi aslında. Özellikle sabit genişbantta Türk Telekom tarihinin en yüksek 9 aylık abone artışını gerçekleştirdik. Mobilde de şebekemize yaptığımız yatırımlar ve net abone artışıyla performansımızı iyileştirmeyi sürdürdük." diye konuştu.

Önal, bu gelişmelerin finansal performanslarına yansımasının da son derece olumlu olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu yılın 9 ayında harikulade sonuçlara imza attık. Yüzde 19'luk büyüme ve 20,6 milyar lirayı bulan gelirlerimizle 9 aylık dönemler içinde halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme performansını kaydettik. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karımız (FAVÖK), yüzde 47 FAVÖK marjıyla 9,7 milyar liraya ulaştı. Yılın 9 ayındaki net karımız, halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık seviyesine ulaşarak 2 milyar lirayı aştı. Yıl içindeki üstün performansımız ve piyasalardaki olumlu gidişatı da dikkate alarak 2020 öngörümüzü yıl içinde 2 kere yukarı yönlü revize ettik. Buna bağlı olarak, 2020 için yıllık yaklaşık yüzde 16 konsolide gelir (UFRYK 12 Hariç) büyümesi yaklaşık 13 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 6,6 milyar liralık yatırım harcaması öngörüyoruz. Kısacası 2020, dijitalleşmenin öneminin anlaşıldığı, kesintisiz iletişimin öneminin iş, özel yaşam ve eğitimin devamı için mutlak suretle perçinlendiği ve Türk Telekom gibi entegre bir operatörün başta sabit olmak üzere bütün ürünlerde yüksek performans gösterdiği ve rekorlarla geçen bir yıl oldu."

Hem sabit hem mobil tarafta büyümeye devam edeceklerini belirten Önal, "180 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye'nin geleceğini inşa etmek bize düşer diyor ve bunun için çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanını hızla fiberleştirirken ve internet penetrasyonunu yükseltirken bir yandan da sayıları 50 milyona yaklaşan abonemizin her birine kendini değerli hissettirmek." ifadelerini kullandı.

"Artan iletişim talebinin üstesinden geldik"

Ümit Önal, pandemi ile hayata giren uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi zorunlu durumların en çok telekomünikasyon sektörünü hareketlendirdiğini ifade etti.

Data tüketimi ve iletişime olan ihtiyacın büyük oranda artış gösterdiğine dikkati çeken Önal, "Özellikle bizim gibi sabit kası kuvvetli operatörlerin trafiklerinde çok yoğun artışlar yaşandı. Sabit genişbant abonelerimizin toplam veri kullanımı, 2020'nin dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 yükseldi." dedi.

Önal, Türk Telekom'un güçlü altyapısı, çevik yönetimi, yetkin saha ekibi ve uzaktan çalışma modeli sayesinde bu süreci başarıyla yönettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Fibere, 5G teknolojilerine yatırımlarımız, internet penetrasyonunu yükseltme konusundaki gayretlerimizle ülkemizin 81 ilinde artan iletişim talebinin üstesinden geldik. Bizim için her şeyden önemlisi hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığı... 19 Mart gibi erken bir dönemde, genel müdürlük ve grup şirketlerimizdeki çalışanlarımızın büyük bölümü için uzaktan çalışma kararı alarak, bu konuda da ülkemizin öncü şirketlerinden biri olduk. Staj ve işe alım süreçlerimizi, eğitim ve gelişim programlarımızı online ortama taşıyarak sürece kısa sürede uyum sağladık. Sık sık yaptığımız bilgilendirici yayınlar, online etkinlik ve turnuvalarla çalışan sağlığı ve motivasyonunu üst düzeyde tutmayı başardık."

Türk Telekom CEO'su Önal, pandeminin kendi gereklerini dayattığını, buna karşın kadim kültüre sahip köklü bir şirket olarak Türk Telekom'un bunu çeviklikle karşılayarak arkaik ve eski kalabilme tehlikesini başarıya çevirdiğini dile getirdi.

"Pandemi döneminde birçok yeni teknolojiyi ve çözümü kullanıcıyla buluşturduk"

Ümit Önal, Türk Telekom'un son teknolojilerin sadece kullanıcısı ve dağıtıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi konumunda bulunmayı milli bir sorumluluk ve görev olarak gördüğünü vurguladı.

İletişim teknolojileri alanında geliştirdikleri çok sayıda ürün ve hizmet bulunduğuna işaret eden Önal, "Savunmadan sağlığa, eğitimden enerjiye, haberleşmeden sanayiye çok farklı alanlara entegre ettiğimiz, dışa bağımlılığı azaltan yerli ve milli teknolojilerimizle ülkemize hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Pandemi döneminde de aynı sorumlulukla hareket ettik. Sabit genişbanttan mobile, TV'den dijital servislere kadar zengin ürün portföyümüzle hayatı eve sığdırdık." ifadelerini kullandı.

Önal, grup şirketlerinin de katkılarıyla birçok yeni teknolojiyi ve çözümü son kullanıcıyla buluşturduklarını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA platformu ile Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' gibi uzaktan eğitim ve sağlık uygulamalarının geliştirme ve altyapı süreçlerine katkıda bulunduk. Bilişim çözümleri sağlayan iştirakimiz İnnova, Sağlık Bakanlığı'yla birlikte Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemini (FİTAS) çok kısa bir süre içinde geliştirerek kullanıma sundu. Diğer bir iştirakimiz Argela'nın ONF platformunda geliştirdiği erişim şebekesini sanallaştıran SEBA teknolojisini dünyada ilk kez kendi şebekemizde deneyerek öncü olduk. Yine yakın zamanda Argela'nın, Amerika'daki iştiraki Netsia aracılığıyla geliştirdiği patentli VRAN ürünlerini, dünyanın sayılı şebeke altyapı üreticilerinden Juniper Networks aracılığıyla dünyaya pazarlamak üzere bir lisans ve iş birliği anlaşması yaptık. Bu Türkiye'nin dünyaya teknoloji ihracı yapması demek... Eylül ayında, araç içi acil çağrı sistemi eCALL çözümümüzü devreye aldık, üreticilerle testlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bir sonraki aşaması olan eSIM için de hazır durumdayız. Yüklenici kurumun belirli düzenlemelerini bekliyoruz. Çok yakında eSIM'i de yerli teknolojiyle dijitalleştireceğimiz yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlayacağız."

Bu dönemde, mobil, evde internet ve ev telefonu işlemlerini tek platformda birleştiren "Online İşlemler" uygulaması aracılığıyla sağladıkları TL yükleme ve fatura ödeme işlemlerinin rekor seviyelere ulaştığı bilgisini veren Önal, abonelerinin bağlantı sorunlarını kendi başlarına çözme imkanı sağlayan "Pratik Çözüm" platformunun da ilgi gördüğünü anlattı.

Önal, eğlence ve multimedya dünyasında da cazip ve kullanıcı dostu dijital çözümleri bulunduğuna değinerek, "TİVİBUGO, TAMBU, MUUD, PLAYSTORE ile eğlendirirken VİTAMİN ve RAUNT gibi Türkiye'nin büyük Online E-Eğitim Platformları ile uzaktan eğitim sürecine katkımızı sürdürdük. Dolayısıyla biz bu noktada bütün dijital varlıklarımızla pandemi dönemini geliştirmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde de Türk Telekom iştiraklerinden de aldığı güçle yerli ve milli teknolojinin dönüşümünün temel omurgasında yer alacak çözümleriyle var olmaya devam edecek." diye konuştu.