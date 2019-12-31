Türk Telekom CEO'su ortak altyapı çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom CEO'su ortak altyapı çağrısı yaptı - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom CEO'su ortak altyapı çağrısı yaptı

14 saat önce

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında 5G ve ortak altyapı konusuna dikkat çekti.

Türk Telekom CEO'su ortak altyapı çağrısı yaptı, System.String[]

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında 5G ve ortak altyapı konusuna dikkat çekti.


'İstanbul'da her talep edene 1 hafta içinde fiber sözü' veren Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal, operatörlere sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Önal, yayınladığı mesajında talep eden operatörlerin baz istasyonlarına da fiber erişim hizmeti sağlayabileceklerini duyurdu.


Konuyla ilgili paylaşımlarını Twitter üzerinden yapan Ümit Önal, tüm operatörlere seslenerek bu alanda işbirliği yapmaları gerektiğini ve altyapıyı ortak kullanmaları gerektiğini belirtti. Önal, şu paylaşımları yaptı:


"Yeni yılla birlikte tüm operatörlere çağrımızdır. Daha önce defalarca yaptığımız, son olarak da basın toplantımda belirttiğim çağrımızı yineliyorum! Gelin, Türkiye'nin henüz altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürelim. Çünkü #Sadece Merkeze Değil Herkese dokunmalıyız".


"Topraklarımızın dört bir yanında ilmek ilmek ördüğümüz 7,5 milyon km fiber altyapımız ile kazandığımız tecrübeyi, yeni altyapı götürülecek yerlerde diğer operatörlerle paylaşarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne daha fazla katkı sağlamaya hazırız. Çünkü; TÜRKİYE'YE DEĞER".


"Şimdi operatörlere yeni bir çağrıda bulunuyorum; Türkiye'deki baz istasyonlarımızın yüzde 50'sine 5G'nin yapı taşı olan fiberi ulaştırdık. 5G teknolojisine geçen öncü ülkeler arasında olma vizyonumuzla, talep eden operatörlerin baz istasyonlarına da fiber erişim hizmeti sağlayabiliriz". - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor
Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom CEO'su ortak altyapı çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]