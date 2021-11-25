Türk Telekom '25G PON' teknolojisini test etti; hız 10 katına çıkacak - Son Dakika

Türk Telekom, daha yüksek hız ve kapasite sağlayan yeni nesil fiber teknoloji '25G PON'u Türkiye'de denediğini açıkladı. Bu kapsamda, Nokia ile yapılan testte; saniyede tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü ise 29.1 Gbps ve üzerine ulaşan 'veri taşıma hızları'nın, değişen kullanıcı ihtiyaçlarını esnek şekilde karşılayabileceği belirtildi.

Yeni teknolojileri denemeye ve üretmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom bu kapsamda, Türk Telekom Ankara İnovasyon Merkezi'nde Nokia iş birliği ile yaptığı denemede mevcut GPON teknolojisinin yaklaşık 10 katı hızlara kadar çıkarak Türkiye'de ilk kez '25G PON' teknolojisini test etti.

25G PON teknolojisi, tek bir fiber kılından yüksek hızlarda veri indirme ve yükleme imkanı sağlıyor. Bu teknoloji ile yüksek çözünürlüklü 3D 360 derece videolar, çevrim içi oyunlar, sanal gerçeklik, 16K kalitesiyle TV izleme, artırılmış gerçeklik ve akıllı uygulamalar için gerekli yüksek bant genişliği daha verimli şekilde sağlanarak son kullanıcıların gereksinimleri karşılanacak.

BİRÇOK UYGULAMANIN VERİMLİ KULLANILMASINA İMKAN SAĞLAYACAK

Testle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Daha yüksek hız ve kapasite sağlayan teknolojiler ile değişen kullanıcı ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılayabilmeyi, bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Nokia ile test ettiğimiz '25G PON' geçmiş PON teknolojilerinden farklı olarak daha yüksek bant genişliğine sahip olduğu için yaklaşık 10 kat daha yüksek hızlara ulaşıyor. Yaptığımız denemelerde de tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü olarak ise 29.1 Gbps ve üzeri hızlara ulaştık. Eriştiğimiz bu hızlar, akıllı şehir, akıllı ofis, sağlık, eğlence, güvenlik, akıllı ev konsepti gibi birçok uygulamanın daha verimli kullanılmasına imkan sağlayacak" diye konuştu.

Türkiye Nokia Genel Müdürü Özgür Erzincan ise değerlendirmesinde, "Fibere yapılan küresel yatırımlar, yüksek hızlı ağların getirdiği rekabet avantajının öneminin altını çiziyor. Nokia, 10Gb/s simetrik PON'da liderdir ve 25G hızlarına sorunsuz bir geçiş sağlayan tek üreticidir. Nokia'nın Quillion yonga seti ile güçlendirilmiş üç nesil PON teknolojisinin hepsini aynı anda destekleyen, Türkiye'nin ilk 25G PON ağını etkinleştirmekte olan ve Türkiye'nin en büyük fiber (FTTH) ağındaki müşterilere yüksek hızda geniş bant sağlayan Türk Telekom'u desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.