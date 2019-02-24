Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'da Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu

Türk Telekom'da Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu

24 dakika önce

Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Takım'ın eski futbolcularından Abdullah Çevrim için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Telekom'da Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu, System.String[]
Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Takım'ın eski futbolcularından Abdullah Çevrim için saygı duruşunda bulunuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ile Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen ve son yıllarında spor yorumculuğu yapan Abdullah Çevrim için saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:16 Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor
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