"Yıldızlı Günler" kampanyası 2 Mart'a kadar devam edecek - Son Dakika
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"Yıldızlı Günler" kampanyası 2 Mart'a kadar devam edecek

23.02.2022 11:58
"Yıldızlı Günler" kampanyası 2 Mart'a kadar devam edecek

Türk Telekom, "Yıldızlı Günler" kampanyasıyla mevcut müşterilerine fırsatlar sağlarken; yeni müşterilerine, yüksek hızlı fiber internet paketlerinde ayrıcalıklı teklifler sunuyor.

Türk Telekom, "Yıldızlı Günler" kampanyasıyla mevcut müşterilerine fırsatlar sağlarken; yeni müşterilerine, yüksek hızlı fiber internet paketlerinde ayrıcalıklı teklifler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 81 ilde herkes için erişilebilir iletişim yaklaşımı ile fırsat ve ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

"Yıldızlı Günler" kampanyası kapsamında Türk Telekom abonesi olan yeni bireysel müşteriler, 24 ay taahhütleri karşılığında sabit fiyat garantisi ile evde internet kampanyasından yararlanabiliyor.

Yüksek hızlı internet ihtiyacına avantajlı fiyatlarla cevap vermeyi hedefleyen kampanya ile Türk Telekom'dan evde internet hizmeti almak isteyen müşteriler ayda 119 TL'ye 35 Mbps, 129 TL'ye 50 Mbps ve 139 TL'ye 100 Mbps'ye kadar hızlı limitsiz fiber internet paketlerine sahip olabiliyorlar. Türk Telekom'un yeni müşterilerine özel sunduğu "Yıldızlı Günler" kampanyası 2 Mart tarihine kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yıldızlı Günler' kampanyası 2 Mart'a kadar devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yıldızlı Günler" kampanyası 2 Mart'a kadar devam edecek - Son Dakika
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