Türk Telekom'da Yılın "En"Leri Belli Oldu

Türk Telekom'un dijital eğlence platformları Tivibu, Tambu ve Muud'da 2018 yılında kullanıcıların en beğendiği içerikler belli oldu. 'Yılın En Çok Dinlenen Şarkısı' Aleyna Tilki'nin Yalnız Çiçek olurken 'En İyi Kadın Sanatçı' Simge oldu.

YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICI 'YALNIZ ÇİÇEK' OLDU

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da 2018 yılının 'En Çok Dinlenen Şarkısı' Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman ile düet yaptığı "Yalnız Çiçek" şarkısı olurken, onu Mabel Matiz'in "Öyle Kolaysa" ve Merve Özbey'in "Vuracak" şarkıları takip etti. Yıl boyunca 'En Uzun Zaman Zirvede Kalan' listesinin birincisi "Beni Vur" ile Deniz Tekin, ikincisi "Sen Olsan Bari" ile Aleyna Tilki, üçüncüsü "Gömün Beni Çukura" ile Eypio oldu.

YILIN KADIN SANATÇISI SİMGE OLDU

Bu yılın 'En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı' Edis, 'En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı' Simge oldu. Albümlerde ise çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1 zirveye çıkarken, Edis'in "An" albümü ile Mabel Matiz'in "Maya" albümü ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. 'Yılın En Çok İndirilen Şarkısı' Mabel Matiz'in "Öyle Kolaysa" şarkısı olurken, müzikseverler 2018'de en çok "Yerli Yeni" listesini dinlemeyi tercih etti.

'BİZİM KÖYÜN ŞARKISI' ZİRVEYE YERLEŞTİ

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da 'Yılın En Çok İzlenen Filmi' komedi türündeki yerli film "Bizim Köyün Şarkısı" olurken, yerli film kategorisinde öne çıkan diğer filmler "Deliha", "Görümce", "Deliha 2", "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?", "Yol Arkadaşım", "Aile Arasında", "Kral Şakir Oyun Zamanı", "Kolonya Cumhuriyeti" ve "Ayla" oldu.

Bizim Köyün Şarkısı

Tivibu seyircisi, yabancı film kategorisinde ise sırasıyla en çok "Karlar Ülkesi", "Suicide Squad, Gerçek Kötüler", "İntikam", "Şirinler", "Deadpool", "Sünger Bob Karaya Çıkıyor", "Bolt", "Devasa", "İyi Kalpli Koca Adam", "Çelik Yumruklar" filmlerini izlemeyi tercih etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TEMA AY-YILDIZ OLDU

Film türüne göre bakıldığında ise Tivibu seyircisinin 2018 yılında en çok izlediği tür komedi olurken, onu sırasıyla aksiyon-macera ve çocuk kategorilerindeki içerikler takip etti. Kullanıcıların beğenisine sunulduğundan bu yana toplam 7,6 milyon defa indirilen ve 890 milyon defa kullanılan Türkiye'nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi Tambu'da kullanıcıların 'En Çok Tercih Ettikleri Tema' 1,2 milyon kişinin yüklediği "Ay-yıldız" teması oldu. 'En Çok Paylaşılan İçerik' "Türk bayrağı" olurken, onu "Öptüm" ve "Seni seviyorum" çıkartmaları takip etti. 55 bin "evlilik teklifi", 99 bin "çeyrek altın" gönderilirken, "gelin damat" 104 bin kez kullanıldı.