Türk Telekom'da yönetim kurulu komiteleri atamaları
33 dakika önce
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra'nın ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçilmiştir.
Türk Telekom
tarafından yapılan açıklamada, "Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra'nın ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu
seçilmiştir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:02
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