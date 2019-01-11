Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'da yönetim kurulu komiteleri atamaları

Türk Telekom'da yönetim kurulu komiteleri atamaları

33 dakika önce

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra'nın ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçilmiştir.

Türk Telekom'da yönetim kurulu komiteleri atamaları, System.String[]
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra'nın ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçilmiştir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:02 

Bülent Aksu, Türk Telekom, Ekonomi
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