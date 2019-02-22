Türk Telekom'dan 500 milyon dolarlık ihraç
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Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca 39 ülkeden 5 kat talep geldiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:00
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