Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan 500 milyon dolarlık ihraç

Türk Telekom'dan 500 milyon dolarlık ihraç

40 saniye önce

Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Türk Telekom'dan 500 milyon dolarlık ihraç, System.String[]
Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca 39 ülkeden 5 kat talep geldiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:00 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Yapılandırma Borçlarını Ödeyemeyen Vatandaşlar İçin Son Gün 28 Şubat Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 08:00:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan 500 milyon dolarlık ihraç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]