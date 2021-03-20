Türk Telekom'dan 5G'de 4.5 Gbps üzeri hızla yeni dünya rekoru - Son Dakika

Türk Telekom'dan 5G'de 4.5 Gbps üzeri hızla yeni dünya rekoru

20.03.2021 11:47
Türk Telekom'dan 5G'de 4.5 Gbps üzeri hızla yeni dünya rekoru, System.String[]

Türk Telekom, 5G test şebekesi üzerinde Nokia ile birlikte gerçekleştirdiği denemede 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Türk Telekom, 5G test şebekesi üzerinde Nokia ile birlikte gerçekleştirdiği denemede 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Nokia iş birliğiyle 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Böylece Türk Telekom, 5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan "milimetre dalga" ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı (8CC) destekli akıllı telefonla Türkiye'de ilk defa deneyen operatör oldu.

"Yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptıkları deneme ile dünya rekoruna imza attıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde, 5G'nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedeflerini yakalamış olduk. Bu teknolojiler aynı zamanda 6G'de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan 'Terahertz' sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor. Güçlü fiber altyapımızla Türkiye'de 5G'ye en hazır operatör olarak, bu teknoloji ile ilgili önemli bir deneyimi daha rekorla sonuçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün olduğu gibi, gelecekte de ülkemizde, tüm yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz."

Nokia Türkiye Ülke Genel Müdürü Özgür Erzincan ise "Türk Telekom ile 30 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığımızla, bugün sadece Türkiye için değil, küresel telekom sektörü için bir başka önemli kilometre taşına daha imza attık. Nokia'nın ticari 5G şebeke ekipmanıyla elde edilen bu rekor, Nokia'nın 5G ve inovasyon alanlarındaki liderliğinin bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom, Ankara Genel Müdürlük Binası'ndaki İnovasyon Merkezi'nde, Nokia iş birliğinde gerçekleştirdiği denemede, 5G teknolojisini kullanarak Milimetre Dalga ile 8 adet 100MHz'lik bant genişliğine sahip taşıyıcı ile tek telefon üzerinden en yüksek 5G hızına ulaştı.

Yapılan denemede, 3GPP Standartları ile uyumlu olan 8 taşıyıcı destekli QC SDX55 5G mmWave modülüne sahip 5G akıllı telefonla 4.5 Gbps üzeri hızları yakalanmış oldu.

Daha önce 5G'nin orta bant spektrumu olarak adlandırılan 3.5 GHz'te dünya rekoru kıran Türk Telekom, bu kez de sadece 5G'nin 26 GHz milimetre dalga spektrumunu kullanarak bu alanda dünya rekoru kırdı.

Türk Telekom, Türkiye, Nokia, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'dan 5G'de 4.5 Gbps üzeri hızla yeni dünya rekoru - Son Dakika


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