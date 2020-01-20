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Türk Telekom'dan açıklama: İnternetteki yavaşlama siber saldırılardan kaynaklı
18 dakika önce
Türkiye'de internet erişimiyle ilgili yaşanan sorunlar hakkında açıklama yapan Türk Telekom, bu duruma "tüm dünyada yaşanan siber saldırıların" sebep olduğunu duyurdu. Kurum, bilgisayar korsanlarının "Alan Adı Sistemi"ni (DNS) hedef aldığını belirtti
Türkiye'de internet erişimiyle ilgili yaşanan sorunlar hakkında açıklama yapan Türk Telekom, bu duruma "tüm dünyada yaşanan siber saldırıların" sebep olduğunu duyurdu. Kurum, bilgisayar korsanlarının "Alan Adı Sistemi"ni (DNS) hedef aldığını belirtti.
Dünyanın en büyük arama motoru Google ile Gmail gibi servislerde erişim sorununun yaşanması ve internetin yavaşlamasının ardından Türk Telekom'dan açıklama geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:32
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