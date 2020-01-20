Türk Telekom'dan açıklama: İnternetteki yavaşlama siber saldırılardan kaynaklı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk Telekom'dan açıklama: İnternetteki yavaşlama siber saldırılardan kaynaklı - Son Dakika Dünya

Türk Telekom'dan açıklama: İnternetteki yavaşlama siber saldırılardan kaynaklı

18 dakika önce

Türkiye'de internet erişimiyle ilgili yaşanan sorunlar hakkında açıklama yapan Türk Telekom, bu duruma "tüm dünyada yaşanan siber saldırıların" sebep olduğunu duyurdu. Kurum, bilgisayar korsanlarının "Alan Adı Sistemi"ni (DNS) hedef aldığını belirtti

Türk Telekom'dan açıklama: İnternetteki yavaşlama siber saldırılardan kaynaklı, System.String[]

Türkiye'de internet erişimiyle ilgili yaşanan sorunlar hakkında açıklama yapan Türk Telekom, bu duruma "tüm dünyada yaşanan siber saldırıların" sebep olduğunu duyurdu. Kurum, bilgisayar korsanlarının "Alan Adı Sistemi"ni (DNS) hedef aldığını belirtti.


Dünyanın en büyük arama motoru Google ile Gmail gibi servislerde erişim sorununun yaşanması ve internetin yavaşlamasının ardından Türk Telekom'dan açıklama geldi.

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Türk Telekom, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:32 
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