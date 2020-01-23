Türk Telekom'dan Ağrı'ya güneş enerjili baz istasyonu

Türk Telekom, Ağrı'da güneş enerjili baz istasyonunu devreye aldı. Şirket, bu uygulamayla Türkiye'nin enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına katma değer sağlarken bölgedeki köylerin iletişim kalitesini yükseltti.



Türk Telekom, güneş enerjili sistemlere yaptığı yatırımlara bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Ağrı'da 'Güneş Enerji Sistemi' (GES) ile çalışan baz istasyonunu devreye alarak çevre duyarlılığı konusunda Türkiye'ye örnek olacak önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Enerji verimliliğiyle ilgili farkındalığı artırmayı ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefleyen şirket, Erzurum Bölge Müdürlüğü hizmet sahasında yer alan Ağrı ili Taşlıcay ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'ndeki meralık alana GES ile çalışan baz istasyonu kurdu.



Yapılan bilgilendirmede şirket, 50 metre yüksekliğe sahip ve 7 köye hizmet veren güneş enerjisi ile çalışan baz istasyonu sayesinde bölgedeki köylerin iletişim kalitesini artırdı. Diğer yandan, zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede mobil hizmetlerdeki kesintilerin önüne geçilmesi hedeflenerek 100 metrekarelik bir alan üzerine kurulan GES ile 20 saatlik yedekleme süresine ulaşıldı.



Bin 700 lokasyona güneş enerji sistemleri kuruldu



Şirketin toplam bin 700 lokasyona güneş enerji sistemleri kurduğu bildirilirken, son olarak Ağrı'da kullanıma aldığı baz istasyonunda da GES kullanıldı. Bu baz istasyonunda 48 adet güneş paneli ile 295 W güce ulaşıldı. Türkiye genelinde yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü 2,3 MW olan Türk Telekom, bu projelerle, temiz ve milli enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye'deki diğer uygun lokasyonlarında da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. - İSTANBUL