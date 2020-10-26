Türk Telekom'dan az gören çocuklara sanat atölyesi - Son Dakika

Türk Telekom'dan az gören çocuklara sanat atölyesi

26.10.2020 13:07
Türk Telekom'dan az gören çocuklara sanat atölyesi, System.String[]

Türk Telekom'un az gören çocuklara yönelik 'Günışığı' projesi kapsamında 'Sanatın Günışığı Atölyeleri 2020' etkinliği düzenlendi.

Türk Telekom'un az gören çocuklara yönelik 'Günışığı' projesi kapsamında 'Sanatın Günışığı Atölyeleri 2020' etkinliği düzenlendi. İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan eserlerin tanıtıldığı etkinlikte çocuklar sanat atölyelerine de katıldı.

Türk Telekom insan odaklı anlayışıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor. Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı projesi, az gören çocuklar için çevrimiçi bir sanat etkinliğine imza attı. Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle düzenlenen ve önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanan 'Sanatın Günışığı Atölyeleri 2020' kapsamında, Günışığı çocuklarına çevrimiçi sanat eğitimi verildi.

Günışığı çocuklarına geometrik şekillerin çağdaş sanat ve gündelik yaşamda kullanımının tanıtıldığı etkinlikte; sanat tarihi ile sanatçıların İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan eserleri hakkında da bilgiler aktarıldı.

Müze koleksiyonundan örnekler

Dijital ortamda gerçekleştirilen programda; İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan Osman Dinç'in "Demir Çağı (Üçlü Davul)", Sterling Ruby'nin "BC (3030)", Ardan Özmenoğlu'nun "İstanbullu, Berliner", Sarah Morris'in "WTC" ve Adnan Çoker'in "Retrospektif II" adlı çalışmaları yorumlandı. Etkinliğin son bölümünde ise çocuklar; kağıtları keserek elde ettikleri çeşitli geometrik şekilleri bir araya getirerek özgün biçimler ve yeni karakterler oluşturdular. - İSTANBUL

Türk Telekom'dan az gören çocuklara sanat atölyesi
Türk Telekom'dan az gören çocuklara sanat atölyesi

İstanbul Modern, Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan az gören çocuklara sanat atölyesi - Son Dakika Ekonomi

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