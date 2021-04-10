Türk Telekom'dan Türkiye Bisiklet Turu'na iletişim ve teknoloji desteği

En önemli spor ve bisiklet organizasyonları arasında yer alan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, Türk Telekom'un iletişim ve teknoloji sponsorluğunda başlayacağı duyuruldu. Yarın, Kapadokya'dan bisikletçilerin pedal çevirmesi ile başlayacak tur, 18 Nisan Pazar günü Kuşadası'nda son bulacak.

Yılın en büyük spor organizasyonlarından biri olan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın başlayacak. Kapadokya'dan pedal çevirmeye başlayacak olan bisikletçiler; Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü bin 388 kilometrelik alanında Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarıyla yarışa devam edecek ve 18 Nisan Pazar günü Kuşadası'nda turlarını sonlandıracak.

Dünyaca ünlü 175 sporcunun mücadelesine sahne olacak turun gerçekleşeceği 16 noktada sunacağı iletişim desteği ile, yarış heyecanı boyunca ekiplerin birbiriyle ve dünyayla bağlı kalmasını sağlayacak.