Doğa dostlarına özel '5 GB internet' kampanyası - Son Dakika

Türk Telekom, doğa dostu 'e-fatura ve SMS fatura' uygulamasını yaygınlaştırmak için yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Kampanya ile basılı faturasını e-posta veya SMS ile dijital olarak almayı tercih eden Türk Telekom mobil bireysel müşterileri, haftalık 5GB internet kazanacak.

Türk Telekom, yeni bir kampanya ile doğa dostu "e-fatura veya SMS fatura uygulamasını tercih eden müşterilerine internet hediye edeceği bir kampanya başlattığını duyurdu. Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kampanya ile faturasını ilk defa e-posta ya da SMS ile dijital olarak almak isteyen mobil bireysel müşterileri, haftalık 5GB internet kazanacak. E-fatura ya da SMS faturaya geçen Türk Telekom müşterileri, hediye GB kazanmanın yanı sıra kağıt tüketimini ve karbon salınımını azaltan çevreci bir adım atacak" denildi.

Açıklamanın devamında, "Kampanyaya dahil olmak isteyen müşteriler e-fatura almak için '5GB e-mail adresi' yazıp 5555'e göndererek hediye internet kazanabilecek. Faturalarını kısa mesaj olarak almak isteyenler ise '5GB SMS FATURA' yazıp 5555'e göndererek kampanyaya katılabilecek" bilgisi paylaşıldı.