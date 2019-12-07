Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan esnaf ve KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan esnaf ve KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom'dan esnaf ve KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek

6 saat önce

Türk Telekom, dijital dünyada bir kimliğe sahip olmak ve e-ticaret yapmak isteyen esnaf ve KOBİ'ler için 'Dijital İşyerim' kampanyasını duyurdu.

Türk Telekom'dan esnaf ve KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek, System.String[]

Türk Telekom, dijital dünyada bir kimliğe sahip olmak ve e-ticaret yapmak isteyen esnaf ve KOBİ'ler için 'Dijital İşyerim' kampanyasını duyurdu.


Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkanlarla esnaf ve KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırıp, onların kazançlarını artırdığı hizmetlerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Şirket, dünyaca ünlü web sitesi kurma platformu Wix ile esnaf ve KOBİ'lere yönelik olarak önemli bir iş birliğine imza attı.


Yapılan bilgilendirmede şirket;, bulut tabanlı, hazır teması bulunan internet sitesi kurma platformu WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve KOBİ'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, bloglarını, portfolyolarını açmalarını ve internetten randevu ve rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine önemli katkı sağlayacak. Dijital İşyerim paketleriyle, esnaf ve KOBİ'ler artık e-ticaret sektöründe yer alarak, rekabet karşısında, ulaşılabilir fiyatlarla dijital kimlik sahibi olabilecekler. Ayrıca satış sonrası desteği Türkçe dil seçeneği ile 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde alabilecekler. Dijital İşyerim kampanyası ile internet üzerinde kendi mağazalarını açmak isteyenlere Standart Premium Paket ve Temel İşletme Premium Paket olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. - İSTANBUL

Türk Telekom, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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