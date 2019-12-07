Türk Telekom'dan esnaf ve KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek

Türk Telekom, dijital dünyada bir kimliğe sahip olmak ve e-ticaret yapmak isteyen esnaf ve KOBİ'ler için "Dijital İşyerim" kampanyasıyla avantajlı paketler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkanlarla esnaf ve KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırıp, onların kazançlarını artırdığı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Türk Telekom, 190'dan fazla ülkede 160 milyondan fazla kullanıcısı bulunan web sitesi kurma platformu WiX ile Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnaf ve KOBİ'lere yönelik olarak önemli bir iş birliğine imza attı.

Türk Telekom'un WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve KOBİ'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, bloglarını, portfolyolarını açmalarını ve internetten randevu ve rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine önemli katkı sağlayacak.

Türk Telekom'un Dijital İşyerim paketleriyle, esnaf ve KOBİ'ler artık e-ticaret sektöründe yer alarak, rekabet karşısında, ulaşılabilir fiyatlarla dijital kimlik sahibi olabilecek. Ayrıca satış sonrası desteği, Türkçe dil seçeneği ile 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde alabilecek.

Türk Telekom sabit internet müşterilerine özel WiX Premium paketli teklifler

Türk Telekom, WiX iş birliği ile gerçekleştireceği Dijital İşyerim kampanyası ile internet üzerinde kendi mağazalarını açmak isteyen müşterilerine iki ayrı fırsat sunuyor. Sabit internet ile birlikte satın alınabilecek Standart Premium Paket'inde 24 aylık taahhütte 2GB barındırma alanı, yaklaşık değeri 70 TL olan 1 yıllık alan adı, bine yakın önceden geliştirilmiş web sitesi teması ve yaklaşık 500 TL değerinde Google Reklam kredisi gibi hizmetler yer alıyor.

KOBİ'ler ayrıca, Dijital İşyerim Kampanyası kapsamında sabit internet tarifeleriyle birlikte sunulan Temel İşletme Premium Paketi'nden de yararlanabilecek. Temel İşletme Premium Paketi'ni tercih eden kullanıcılar, ilk pakete ek olarak 20 GB barındırma alanı, restoran, otel ve spor salonu gibi işletmelere rezervasyon alt yapısı ve e-ticaret için gerekli bütün alt yapı ve olanaklarından faydalanabilecek.

Kullanıcılar, 8 Mbps'ye kadar limitsiz internet WiX Standart Premium paketinin 74,90 TL'ye, Temel İşletme Premium Paketi'nin ise 84,90 TL'ye sunulduğu kampanyanın detaylarına "https://kurumsal.turktelekom.com.tr/internet/kampanyalar/sayfalar/dijital-isyerim-kampanyasi.aspx" linkinden ulaşabilecek.