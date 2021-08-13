Türk Telekom'dan "fiber internete gelene mobil internet" kampanyası

Türk Telekom, fiber internete yeni gelen müşterilerine mobil hatlarında kullanabilecekleri aylık 4 GB internet hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, fiber internete geçiş yapacak evde internet müşterileri kampanya başlattı.

Film izleyen, müzik dinleyen, oyun oynayan ve internette bolca vakit geçirmek isteyen Türk Telekom evde internet müşterileri, kampanya sayesinde hem evde sınırsız fiber interneti hem de Türk Telekom mobil hatları için 24 ay boyunca aylık ek 4 GB interneti cep telefonunda özgürce kullanabiliyorlar.

Türk Telekom fiber internete yeni gelen müşteriler, aylık 92,90 TL'den başlayan fiyatlarla bu kampanyadan yararlanabiliyorlar.