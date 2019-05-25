Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel video

Türk Telekom'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel video

12 saat önce

İletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, stat isim sponsoru olduğu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için özel bir video hazırladı.

Türk Telekom'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel video, System.String[]
İletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, stat isim sponsoru olduğu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için özel bir video hazırladı.
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için hazırlanan ve bir babanın 9 yaşındaki oğluna, 9 yıl önce kapılarını açan Türk Telekom Stadı'ndaki tarihi zaferleri anlattığı video, "#KupalaraLayıkStadyum" etiketiyle paylaşıldı.
Türk Telekom'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan, "Türk Telekom ile 9 senede, 5 lig şampiyonluğu, 13 kupa sığdırdığımız stadyuma hos¸geldin ogˆlum!" sözleriyle başlayan videoda, Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda attığı unutulmaz goller ve bu statta kazanılan şampiyonlukların sevinç görüntüleri, "Kupalara layıksın sen" marşı eşliğinde yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:50 Kaynak: AA
Galatasaray, Türk Telekom, Spor
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