Türk Telekom'dan gençler için "Bulut Bilişim Kampı"

Türk Telekom, bulut teknolojileri alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençler için "Bulut Bilişim Kampı" düzenliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11-20 Ekim'de ilki yapılacak kamp, ilk 3'e girenlerin toplam 33 bin TL değerinde ödülün sahibi olmasıyla tamamlanacak.

İnsanı merkeze alan yaklaşımıyla Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren çalışmalarına devam ederken, genç yeteneklerin kariyerini Gelişim Üssü projeleriyle desteklemeyi sürdürüyor.

Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ilki düzenlenecek Bulut Bilişim Kampı ile bilişim teknolojileri alanında gençlerin kariyerlerine katkı sağlayacak bir gelişim fırsatı sunuyor. Günlük hayatı kolaylaştıran ve geleceğin mesleği olan bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunan kamp, 11-20 Ekim'de çevrim içi yapılacak.

İlk 3'e girenlere 33 bin TL ödül

Kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katılabilecek, kamp sonunda ise kariyerlerinde fark yaratacak bir eğitim sertifikasının sahibi olacak. Ayrıca, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilen katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 8 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve birinciye 15 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verilecek.

Lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce bir lisans programından mezun gençler, 6-19 Eylül'de https://turktelekomkariyer.com.tr/bulut-bilisim/ adresi üzerinden kampa başvuru yapabilecek.

Kampın tüm değerlendirme aşamaları ve eğitimleri çevrim içi ilerleyecek.