Türk Telekom'dan Girişimcilere 3 Milyon Lira Destek

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla kurdukları PİLOT girişim hızlandırma programının girişimcileri desteklediğini belirterek, "PİLOT girişim hızlandırma programı kapsamında 2013 yılından...

MUSAB TURAN - Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla kurdukları PİLOT girişim hızlandırma programının girişimcileri desteklediğini belirterek, "PİLOT girişim hızlandırma programı kapsamında 2013 yılından bu yana toplamda 3 milyon TL nakit desteği sağlamış bulunuyoruz. PİLOT'tan bugüne kadar toplam 56 girişim başarıyla mezun oldu, bu girişimlerden 13 tanesi yatırım aldı." dedi.



Er, AA muhabirine Türk Telekom'un 2018 yılında girişimciliğe verdiği destekleri anlattı.



Türk Telekom olarak Türkiye'deki girişimlerin enerjisine inandıklarını ifade eden Er, girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla 2013'ten bu yana PİLOT girişim hızlandırma programıyla girişimlere destek verdiklerini kaydetti.



Bu yıl PİLOT'un altıncı dönemini geride bırakırken 11 girişimi daha programdan başarıyla mezun ettiklerini anlatan Er, şöyle konuştu:



"Türk Telekom olarak girişimlere sistemli ve doğru büyümenin kapılarını açan PİLOT girişim hızlandırma programı kapsamında 2013 yılından bu yana toplamda 3 milyon TL nakit desteği sağlamış bulunuyoruz. PİLOT'tan bugüne kadar toplam 56 girişim başarıyla mezun oldu, bu girişimlerden 13 tanesi yatırım aldı.



PİLOT kapsamında desteklenen bu girişimler, 2017 yılında 174 kişiye istihdam sağladı ve 12 milyon TL'lik ciro elde etti. Türk Telekom olarak destek verdiğimiz girişimlerin böylesi başarılı sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor ve Türkiye'nin geleceği için umutlandırıyor."



"Girişimlere iletişim ve tanıtım desteği sağlıyoruz"



Er, PİLOT hızlandırma programına seçilen her ekibe 90 bin TL nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom ile iş birliği fırsatı, eğitim, mentorluk, iş bağlantıları, yatırımcılara erişim, ofis alanı, bulut hizmetleri, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi gibi imkanlar sunduklarını belirterek, "Her bir ekip program boyunca ortalama 40 saat mentorluk alarak bire bir 80'e yakın mentorla görüşme fırsatı yakalıyor. Yine program süresince ve sonrasında girişimlere projelerinin tanıtımı için çeşitli mecralarda iletişim ve tanıtım desteği sağlıyoruz. Ayrıca, İstanbul dışından katılan ekipler için konaklama imkanımız da bulunuyor." ifadelerini kullandı.



Bu yıl seçilen ekipler arasında yapay zeka, büyük veri, görüntü işleme, network çözümleri gibi farklı alanlardaki iş fikirleriyle uygulama geliştiren teknoloji odaklı girişimlerin ön plana çıktığını anlatan Er, girişimcilerin bu sene de PİLOT'a yoğun ilgi gösterdiklerini kaydetti.



PİLOT programına başvuruların her yıl şubat ayında başladığını hatırlatan Er, programın haziran-eylül döneminde devam ettiğini söyledi.



Kurum içi girişimcilik programı MUCİT



TT VENTURES ile özellikle inovatif teknolojiler üzerine yoğunlaşan girişimleri destekleyerek ülke ekonomisine katma değer oluşturmak istediklerini belirten Er, şöyle konuştu:



"Ağustos ayında girişimciler için Türkiye'nin ilk ücretsiz topluluk merkezi SANTRAL'i açtık. Bu amaçla İstanbul Tahtakale'deki eski santral binamızı girişimcilerimizin ofis, etkinlik ve etkileşim merkezi olarak yararlanacağı şekilde yeniden tasarladık. Böylece, hem kuluçka programlardaki hem de herhangi bir programa dahil olmayan girişimcileri ortak bir çatı altında toplayarak çok daha geniş bir kitleye fayda yaratacak bir üst platformu hayata geçirmiş olduk.





Türk Telekom 33 binden fazla çalışanı ile ülke ekonomisine önemli katkıları olan bir grup. Çalışanlarımız içinde de parlak fikirlere ve girişim ruhuna sahip olan yetenekli arkadaşlarımızın potansiyelini değerlendirmek ve kurum içi girişimciliği de destekleyerek teşvik etmek adına MUCİT programımızı hayata geçirdik. MUCİT kapsamında, belirlenen temalar doğrultusunda çalışanlarımızdan aldığımız yenilikçi fikirleri, objektif kriterlerle değerlendiriyor ve seçilen projeleri ödüllendiriyoruz."



Kadın girişimcilere sağlanan destekler



Er, kadın girişimcilere özel DSL ve fiber internet paketleri sunduklarını ifade ederek, Türk Telekom olarak, "Kadın Girişimci Sertifikasına" sahip olan kadın girişimcileri destekleyen bir kampanya yaptıklarını belirtti.



Kampanyanın KOSGEB tarafından verilmekte olan uygulamalı girişimcilik eğitimi sonrasında "Kadın Girişimci" unvanı alan girişimcileri kapsadığını belirten Er, şu bilgileri verdi:



"Kadınların çalışma hayatında daha aktif yer alması ve özellikle Telekomünikasyon sektöründe bulunmasını teşvik etmek amacıyla böyle bir kampanya hazırladık. Kadın Girişimcilere Özel İndirimli İnternet Kampanyası; Al-Sat modeli, VAE modeli ve YAPA modeli olmak üzere farklı bağlantı hızlarında yüzde 50'ye varan indirimleri içeren üç modelden oluşuyor.



Kampanyaya katılan tüm Kadın Girişimciler 31 Aralık 2020 tarihine kadar özel indirimli tarifelerden yararlanabiliyor. Söz konusu indirimli tarifeler, 'Genişbant Kampanyaları' ve 'Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler için Satış Destek Kampanyaları' ile birlikte geçerli olabiliyor. Kadın girişimcilerimize ayrıca bu hizmetimizi tamamlar nitelikte Kadın Girişimcilere Özel İndirimli Fiber İnternet Kampanyası da sunuyoruz.





ARGELA, İNNOVA ve SEBİT geleceğin teknolojilerini üretiyor



Fırat Yaman Er, başlangıçta her biri bağımsız girişimler iken inanarak destekledikleri ve 2007 yılında bünyelerine kattıkları ARGELA, İNNOVA ve SEBİT girişimlerinin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bugün bu üç iştirakimiz yakınsama ve bilgi teknolojileri alanında özellikle ülkenin geleceğine yön veren sağlık, enerji ve eğitim sektörlerine yoğunlaşarak geleceğin teknolojilerini üretmeye ve Türk Telekom Grubu'na her geçen gün değer katmaya devam ediyor."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı

Türk Telekom'un Yüzde 55 Hissesi Devredildi

Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi