Türk Telekom'dan girişimcilere 4 milyon TL destek
3 dakika önce
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını açıkladı.
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:56
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