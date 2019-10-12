Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan girişimcilere 4 milyon TL destek
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan girişimcilere 4 milyon TL destek

Türk Telekom'dan girişimcilere 4 milyon TL destek

3 dakika önce

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını açıkladı.

Türk Telekom'dan girişimcilere 4 milyon TL destek, System.String[]

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını açıkladı.

Türk Telekom, Ümit Önal, Pilot, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:56 
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