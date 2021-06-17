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Türk Telekom'dan 'Dijital Paket'ler - Son Dakika

Türk Telekom'dan 'Dijital Paket'ler

17.06.2021 13:49
Türk Telekom'dan 'Dijital Paket'ler, System.String[]

Türkiye'nin dijital dönüşümünde büyük rol oynayan Türk Telekom; eğlence, oyun, eğitim ve internet güvenliğine yönelik dijital servislerini, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda yedi yeni 'Dijital Paket' ile evde internet müşterilerine sunuyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümünde büyük rol oynayan Türk Telekom; eğlence, oyun, eğitim ve internet güvenliğine yönelik dijital servislerini, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda yedi yeni 'Dijital Paket' ile evde internet müşterilerine sunuyor.

Sunduğu ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Türk Telekom, katma değerli servislerini yedi yeni 'Dijital Paket'te bir araya getirdi. Yapılan şirket açıklamasına göre Türk Telekom'un evde internet müşterileri eğlence, oyun, eğitim, güvenlik, kişisel gelişim ve girişimci paketlerinden kendilerine uygun içeriklerden yararlanabiliyor.

Sunulan 'Dijital Eğlence Paketi'ni seçenler, Muud Premium ve e-dergi servisleri ile hit şarkıları ve trend içerikleri kaçırmıyor. Dijital Depo ile anılarını depoluyor ve cihazlarında yeni anılara yer açıyor.

'Playstore Loot Paketi'

İnternetsiz ve oyunsuz kalamayan oyunseverler Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da kullanabilecekleri tek seferlik 100 TL'lik cüzdan kodu ve ücretsiz oyun hakkı kazanıyor.

'Çocuk Güvenliği ve Eğitimi Paketi'

Türk Telekom'un bu paketi ile birlikte çocuklar, zengin içerikli oyunlaştırılmış zeka egzersizlerinin yer aldığı Mental Up ve İngilizce'nin severek ve kolay öğrenilmesi sağlayan Hedefim İngilizce ile gelişiyor. Ebeveynler McAfee Safe Family ve McAfee Total Protection 3 Cihaz Lisans Hakkı ile çocuklarının ve cihazlarının online dünyada güvende olduğundan emin oluyor.

Akıllı cihazları 'Güvenlik Paketleri' koruyor

Birden fazla cihazla evde veya dışarda internet kullananlara uygun 'Güvenlik' ve 'Güvenlik Premium' Paketleri, cihazlarını zararlı içeriklerden korumak ve cihazlarında yer açmak isteyenlere hitap ediyor.

10 binden fazla eğitim videosu 'Kişisel Gelişim Paketi'nde

Ev konforunda kendilerini geliştirmek isteyenler Kişisel Gelişim Paketi'nden faydalanabiliyor. Türk Telekom Akademi Kariyer Plus'ın geliştirdiği bilişim teknolojileri, web tasarımı, video montaj ve fotoğrafçılık gibi pek çok alanda 10 binden fazla eğitim videosu, istenilen konuda sıfırdan öğrenme imkanı veriyor. Kişisel Gelişim Paketi'ndeki Türk Telekom Akademi Yabancı Dil paketleri ise 7 farklı dilde eğitim içerikleri sunuyor.

'Dijital Girişimci Paketi' yeteneği kazanca dönüştürüyor

Dijital Girişimci Paketi ile müşteriler Wix web sitesi platformu üzerinden kendi web sitelerini kolaylıkla oluşturabiliyor. Diğer yandan cihazlarını korumak ve dosyalarını depolamak isteyenler de McAfee Total Protection 3 Cihaz Lisans Hakkı ve Dijital Depo 500GB servislerinden yararlanabiliyorlar. - İSTANBUL

Türk Telekom'dan 'Dijital Paket'ler

Türk Telekom, Türk Lirası, İnternet, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan 'Dijital Paket'ler - Son Dakika Ekonomi


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