Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan "Hotspot" Açıklaması

Türk Telekom'dan "Hotspot" Açıklaması

57 dakika önce

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla "Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot" özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmiyor.

Türk Telekom'dan

Turkcell'in geçtiğimiz günlerde internet paylaşımı yapılmasına olanak veren hotspot özelliğinden aylık 9 TL ek ücret alacağını duyurmasının ardından Türk Telekom, bir açıklama yayınlayarak, kendi abonelerinden böyle bir ücretin alınmayacağını duyurdu.

Türk Telekom, hotspot tartışmasına katılan son isim oldu. Önce Turkcell, hotspot özelliğini telefondan kullanıp diğer cihazlarına internet paylaşanlardan para alınacağını açıklamış, 15 Ocak tarihini de yeni sistemin başlayacağı gün olarak belirtmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine dün Turkcell geri adım atmış ve hotspot için kullanıcılarından herhangi bir ücret alınmayacağı kaydedilmişti.

Vodafone ise yaptığı açıklamada bugüne kadar hotspot için ek ücret alınmadığını, ileriye dönük böyle bir ücretin de alınmayacağını kaydetti.

Türk telekom ise bugün yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu satırlara yer verdi:

"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve 'hotspot' olarak adlandırılan 'Kişisel Erişim Noktası' özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019'dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla "Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot" özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom'un, herhangi bir Wi- Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla 'hotspot' özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:52 Kaynak: Bültenler

Türk Telekom, Güncel
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