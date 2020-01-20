Türk Telekom'dan internet erişimindeki soruna ilişkin açıklama - Son Dakika
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Türk Telekom'dan internet erişimindeki soruna ilişkin açıklama

17 dakika önce

Türk Telekom, yaşanan internet erişim sorunun, siber saldırı ile ilgili olduğunu, kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Türk Telekom'dan internet erişimindeki soruna ilişkin açıklama, System.String[]

Türk Telekom, yaşanan internet erişim sorunun, siber saldırı ile ilgili olduğunu, kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Türk Telekom, yaptığı yazılı açıklama ile bugün yaşanan internet erişim sorununa ilişkin bilgi verdi.

Türk Telekom açıklamasında şunlar kaydedildi:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'siber saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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