Türk Telekom'dan Kadınlar Günü'ne özel hediye

Türk Telekom, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, aromaterapi uzmanı Hande Polat'ın hazırladığı Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Sırları Paketi'ni kadın kullanıcılarına bir ay ücretsiz sunuyor.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, kadın aboneler, Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Sırları Paketi'nden Kadınlar Günü kapsamında ilk bir ay ücretsiz faydalanabilecek.

Bakım, güzellik ve sağlıklı yaşama dair tüyoların SMS'ler aracılığıyla iletileceği pakete abone olan her 50. kişiye 100 TL değerinde Migros çeki hediye ediliyor. Abone olmak isteyen kullanıcıların 8 MART yazıp 9222'ye SMS göndermesi yeterli olacak.

Bütün Türk Telekom mobil müşterilerinin kullanımına açık olan paketin aboneliği, bir aylık ücretsiz kullanımın ardından iptal edilmediği takdirde ücretli olarak yenilenecek.