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Türk Telekom'dan kesinti açıklaması

1 saat önce

Türk Telekom, dün yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki geçici kesintiyle ilgili açıklama yaptı.

Türk Telekom'dan kesinti açıklaması, System.String[]

Türk Telekom, dün yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki geçici kesintiyle ilgili açıklama yaptı.


Türk Telekom, dün yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki geçici kesintiyle ilgili açıklama yaptı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26.09.2019 saat 14.00'de İstanbul'da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır.


Teknoloji ekibimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başladılar. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır. Yaşanan iletişim kesintisinden etkilenen tüm abonelerimizden tekrar özür dileriz. Süreç içerisinde gösterdiği hoşgörü ve sabırla bize destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz". - İSTANBUL

Türk Telekom, İstanbul, Deprem, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:08 Kaynak: İHA
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