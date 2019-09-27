Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan müşterilerine özür hediyesi
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Türk Telekom'dan müşterilerine özür hediyesi

1 saat önce

Türk Telekom tarafından, mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen depremin şebekede aksamalara neden olduğu belirtilerek, "Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

Türk Telekom'dan müşterilerine özür hediyesi, System.String[]

Türk Telekom tarafından, mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen depremin şebekede aksamalara neden olduğu belirtilerek, "Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır." açıklaması yapıldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Türk Telekom olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptıkları mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen depremin, şebekelerinde aksamalara neden olduğu ifade edildi.

Mobil abonelere bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamadıkları için derin üzüntü duydukları dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz. Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. "

Türk Telekom, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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