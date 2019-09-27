Türk Telekom'dan müşterilerine özür hediyesi
1 saat önce
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:16
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