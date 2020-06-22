Türk Telekom'dan online 'siber güvenlik' kampı

Türk Telekom, Türkiye'nin ilk online siber güvenlik kampını hayata geçirdiğini duyurdu. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek ve dijital geleceğe yön vermek isteyen gençler, 22 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında internet üzerinden projeye başvuru yapabilecek.



Türk Telekom, siber güvenlik alanında kendilerini geliştirmek isteyen gençleri desteklemek amacıyla 'Siber Güvenlik Kampı' projesini hayata geçirdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede şirket, 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi' ve siber vatan oluşturma vizyonuna katkı sağlamak, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplum genelinde güçlü bir dijital farkındalık oluşturma mesajı çerçevesinde, online siber güvenlik eğitimleri verecek.



Üniversite ve yüksek lisans öğrencileri ile üniversiteden en fazla 1 yıl önce mezun olan adaylara açık olan eğitimlere katılmak isteyenler, 22 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında https://siberkamp.turktelekomkariyer.com.tr/ adresinden başvuru yapabilecek.



"Siber saldırıların artmasında yetişmiş insan kaynağındaki kısıtlılık rol oynuyor"



"Dijital Geleceğin Anahtarı Sende!" sloganı ile başlanan projeye ilişkin açıklama yapan Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Hem ülkelere hem özel sektöre yönelik siber saldırılar, veri güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Siber saldırıların etkisinin her geçen gün artmasında, bu alanda yetişmiş insan kaynağındaki kısıtlılık da büyük rol oynuyor. Biz de 'Siber Güvenlik Kampı' kapsamında, Türk Telekom'dan ve sektörden uzman isimlerin 10 gün boyunca vereceği toplam 100 saatlik eğitimlerle, siber saldırılarda etkili olan araç ve teknikleri tanıma ve bu saldırıları engelleme becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi. - İSTANBUL