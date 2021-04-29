Telekomünikasyon şirketinden sosyal mesafenin korunmasına destek - Son Dakika

Telekomünikasyon şirketinden sosyal mesafenin korunmasına destek

29.04.2021 11:23
Telekomünikasyon şirketinden sosyal mesafenin korunmasına destek, System.String[]

Türk Telekom Safe Steps teknolojisiyle Kovid-19 önlemlerine teknolojik bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Türk Telekom Safe Steps teknolojisiyle Kovid-19 önlemlerine teknolojik bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kapalı alanlarda çalışanların sosyal mesafesini ayarlamalarını ve geçmişe dönük temas takibini yapmalarını sağlayan uygulama, bileklik ve kolye gibi giyilebilir ürünler aracılığıyla şirketlerdeki iş güvenliği çalışmalarına destek sağlamayı hedefliyor.

Yapılan açıklamada, Türk Telekom'un hayata geçirdiği temas takibi çözümü Safe Steps ile farklı sektörlerdeki firmalara pandemi sürecindeki kontrol sistemi arayışları için alternatif bir çözüm sunulacağı ve temas takibinin kolaylıkla yapılabileceği kaydedildi.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, "Türk Telekom olarak kullanıcılarımızın hayatına değer katan, sürdürülebilir ve güvenli çözümler üretiyor ve sunuyoruz. Bu çerçevede Evyap'ın üretim tesislerindeki çalışanların pandemi döneminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarına destek olmak için akıllı teknolojileri bu amaç doğrultusunda entegre etik. Mobil geniş bant ürünümüze eklediğimiz Safe Steps ile hem sağlık anlamında güvenli bir ortam oluşmasına hem de iş sürekliliğine katkı sağladık. Çalışanlar arasında sağlanan sosyal mesafe sayesinde kapalı çalışma ortamında oluşabilecek bulaş riskini azalttık ve filyasyon takibinin yapılabilmesine olanak sağladık" dedi.

SES, IŞIK VE TİTREŞİM İLE KULLANICILARIN SOSYAL MESAFE FARKINDALIĞI ARTIRILIYOR

Türk Telekom'un, Boni Global işbirliği ile geliştirdiği ve kapalı alanlarda çalışanların Kovid-19 'la ilgili kural ve düzenlemelere uyumuna destek sağlayan Safe Steps, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında uçtan uca çözümler sunarak sosyal mesafe kuralını çalışma hayatına entegre etmeyi amaçlıyor. Kapalı bir alan içerisinde çalışanların, sosyal mesafesini ayarlamak, gerekli durumlarda geçmişe dönük temas takibi yapmak amacı ile kullanıma sunulan Safe Steps uygulaması; gelen sensör verilerini toplamaya yarayan bir okuyucu ve bu verilerin toplandığı bir yazılım uygulaması bileşenlerinden oluşuyor.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada,  Safe Steps uygulaması ile günlük çalışma rutini içerisinde, giyilebilir cihaz; ses, ışık ve titreşim ile kullanıcıların sosyal mesafe farkındalığı artırılarak etkileşim kayıtları ile filyasyon takibine olanak sağlanacağı belirtildi. Ayrıca kullanıcıların aralarındaki mesafeyi ölçmelerini ve yakın etkileşimlerin sayısına göre puanlandırılmalarını sağlayan uygulama ile yoğunluk noktalarının ölçülebilmesine de yardımcı olunacağı ifade edildi.


Telekomünikasyon şirketinden sosyal mesafenin korunmasına destek

Mustafa Eser, İş Güvenliği, Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Telekomünikasyon şirketinden sosyal mesafenin korunmasına destek - Son Dakika Ekonomi


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