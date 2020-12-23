Türk Telekom'dan Siber Güvenlik Zirvesi - Son Dakika

Türk Telekom'un "Siber Güvenlik Haftası" kapsamında gerçekleştirdiği çevrimiçi zirvede, her geçen gün önemi daha da artan siber güvenlik çözümleri masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını yapan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Siber güvenlik alanına önemli ölçüde yatırım yapıyor, yeni çıkan güvenlik ürün ve servislerini, dünya ile eş zamanlı olarak müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

Türk Telekom, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin, 21-25 Aralık'ta düzenlediği "Siber Güvenlik Haftası" kapsamında, çevrimiçi olarak "Siber Güvenlik Zirvesi" gerçekleştirdi. Zirve'de, dijital dönüşümle birlikte artan internet ihtiyacı ve bununla beraber 'veri'yi saklamak ve korumak için gittikçe önemli hale gelen siber güvenlik çözümleri detaylıca konuşuldu.

Zirve'nin açılış konuşmasını yapan ve günümüzde ülkeler arası ekonomi ve güç mücadelelerinin, siber dünya üzerinden yapıldığına dikkat çeken Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türk Telekom olarak ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olduğumuzun bilincindeyiz. Siber güvenlik alanına önemli ölçüde yatırım yapıyor, yeni tehdit ve trendleri aralıksız takip ederek, yeni çıkan güvenlik ürün ve servislerini, dünya ile eş zamanlı olarak müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

Türk Telekom'un, Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi'ne sahip olduğunu belirten Kıraç, "Merkezimizde, kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından 1500'ü aşkın müşterimize, 7/24 kesintisiz ve coğrafi yedekli olarak güvenlik hizmet ve çözümleri sunuyoruz. Antivirüs, Firewall, WAF ve DDOS gibi uçtan uca güvenlik çözümlerimizle, Türkiye'nin en kapsamlı siber güvenlik hizmetlerini biz sağlıyoruz" diye konuştu.

"KRİTİK ALTYAPILARDA YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN KULLANMAK ÖNEMLİ"

Kamu ve yerel yönetimlere ait kritik kurumların veri ve altyapılarının güvenliğini, Türk Telekom'un sağladığını belirten Kıraç, "Müşterilerimize siber güvenlik alanındaki en geniş ürün portföyünü sunuyor ve her geçen gün bu ürünlere yenilerini ekliyoruz. Güvenlik duvarı, aktif savunma, gelişmiş tehdit önleme, içerik filtreleme ve antivirüs hizmetlerimizle network seviyesinde koruma sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kritik altyapılarda siber güvenliği sağlamak için yerli ve milli ürün kullanmak önemine değinen Kıraç, "Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezimizde 'İzleme, Analiz ve Müdahale' için gerekli birçok yerli ürünün geliştirilmesi için ekosisteme imkan tanıyoruz. Son 3 yıl içerisinde 29 farklı yazılım ve donanım olmak üzere yerli çözümler geliştirerek hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızdan bir kısmını kendi Ar-Ge ekiplerimizle geliştirirken, bazılarını da yerli ve milli ekosistemde faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarıyla beraber gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Zirve'de ayrıca, Türk Telekom'un siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Siber Güvenlik Kampı ve Fikir Maratonu projelerinin sağladığı faydalara değinildi.

Moderatörlüğünü Serdar Kuzuloğlu'nun gerçekleştirdiği etkinlikte, açılış konuşmasının ardından, Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük ve Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, siber güvenlik ürün ve hizmetleri ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Müşteri Paneli'ne, CK Enerji Bilgi Teknolojileri Altyapı ve Operasyon Direktörü Savaş Ergen, Mili Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden Sistem Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Şamil Demircan ve Jandarma Genel Komutanlığı MEBS ve Siber Güvenlik Komutanı Adnan Gürbüz katılım sağladı. Zirve, Mavenir Security Business Unit Genel Müdürü İlia Abramov'un "Telekomünikasyon Güvenliği" başlıklı sunumu ve AdaptiveMobile Security'den 5G Güvenlik Araştırmaları Başkanı Dr. Silke Holtmans'un "5G'de Güvenlik Zorlukları" konulu sunumu ile sona erdi.